Gaziosmanpaşa’da Okullar Yenileniyor Eğitim Güçleniyor

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gaziosmanpaşa’da 6 okulda yenileme çalışması yapılıyor. Yıkılan okullar, yeni eğitim vizyonuna uygun fonksiyonlarla tam donanımlı olarak yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullarda öğrenciler hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına kavuşacaklar.

FAHRETTİN ÖZÜDOĞRU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İSMEP Projesi kapsamında yıkılan Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok daha modern biçimde yeniden inşa ediliyor. 11046.5 m² kat alanına sahip olacak yeni okul binasında 1 laboratuvar, 2 resim ve müzik dersliği, 6 bilgisayar dersliği, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, 1 adet de 540 m² alana ve 143 koltuk kapasiteli tribüne sahip spor salonu inşa edilecek. Derslik sayısı ise 27’den 37’ye çıkarılacak.

GAZİOSMANPAŞA İMAM HATİP LİSESİ

Riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımı yapılan ve yeniden inşa edilen Dörtyol Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi, hızla yükseliyor. Yeni okul binasında 39 derslik, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eğitim sınıfı, 1 bilgisayar odasının yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve revir yer alacak.

KÜÇÜKKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yıkılarak, çok daha güvenli ve donanımlı biçimde yeniden yapılıyor. 18.196 toplam kat alanına sahip olacak okulda 39 derslik, 58 mesleki atölye, 1 özel öğretim dersliği, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik atölyesi, 2 fen atölyesinin yanı sıra kütüphane ve mescit yapılacak.

VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelendikten sonra ağır hasarlı olduğu tespit edilen Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, TOKİ tarafından yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Bina yıkımının tamamlandığı alanda çalışmalar başladı. 6.700 m² alanda yeniden inşa edilecek okulda 40 derslik ve 8 laboratuvar yer alacak.

GAZİPAŞA İLKOKULU

Gazipaşa İlkokulu’na ihtiyaçları karşılamak amacıyla mevcut okula 2 yeni ek bina yapılıyor. İlk blokta 26 derslik, 1’er adet resim, müzik, bilgisayar ve destek eğitim sınıfı, 116 kişi kapasiteli konferans salonu, 2 mescit ve 1 revir yapılacak. Ana sınıfı öğrencilerinin eğitim alacağı 2. blokta ise 6 derslik, çok amaçlı atölye ve yemekhane bulunacak. Toplamda 3 hizmet verecek okulda sınıf kapasiteleri azaltılarak eğitim imkanları artırılmış olacak.

ARMAN POLAT ORTAOKULU

2 binadan oluşan Arman Polat Ortaokulu’nun 1985 yılında yapılan iki katlı binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılıyor. İnşa edilecek yeni binaya 24 derslik, 1 fen sınıfı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 300 kişilik konferans salonu, 300 kişilik kapalı spor salonu ve 2 mescit yapılacak. Okul yeni yapılacak olan donanımlı ek hizmet binasıyla eğitime devam edecek.