Gaziosmanpaşa’da İstihdama Tam Destek

Milli İstihdam Seferberliği’ne katkı sunmak, vatandaşların doğru ve verimli olacakları bir sektörde iş sahibi olmasını sağlamak ve işverene aradığı nitelikteki işçiyi yönlendirebilmek için çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN BULUŞUYOR

İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşların başvuruları esnasında detaylı özgeçmiş bilgilerini alarak sisteme kayıtlarını oluşturuyor. Ardından özel sektörden gelen işçi talebi doğrultusunda aranan işin gerektirdiği niteliklere uygun başvuru sahipleri, firma temsilcisiyle görüştürülüyor. Ayrıca çoklu personel alımlarında, işçi ve özel sektör temsilcilerinin buluştuğu toplu mülakatlar gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Birimi, 2014 yılından bu yana geçen 6 yılda 5 bin vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin http:// istihdam.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden iş ilanlarını takip edip, başvuru yapabiliyor.