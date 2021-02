Gaziosmanpaşa’da 7/24 Kar Mesaisi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının günlük yaşamı etkilememesi adına çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat mesaiye devam eden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafiğin aksamaması için cadde cadde, sokak sokak tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştiriyor.

ANA ARTERLER, SOKAKLAR VE MEYDANLAR TEMİZLENİYOR

Ana arterleri ve öncelikli noktaları temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahallelerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

SAĞLIK VE EMNİYET GÖREVLİLERİ İLE HASTA YAKINLARINA SICAK ÇORBA İKRAMI

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, görevi başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarını da yalnız bırakmadı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Mobil Büfe ekipleri, burada sağlık ve emniyet görevlileri ile hasta yakınlarına sıcak çorba ve çay ikram etti. Sıcak ikramlar Mobil Büfe aracılığıyla kış boyunca devam edecek.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her zaman olduğu gibi dondurucu soğuklarda da sokak hayvanlarını unutmadı. Can dostlarımız için sıcak yuvalar oluşturup, haftanın 7 günü 58 noktaya yiyecek ve su bırakan belediye ekipleri, yoğun kar yağışı altında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Gönüllü vatandaşlarla birlikte can dostlarımıza şefkat elini uzatan ekipler, ilçede birçok noktada besleme çalışmalarını artırdı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal medya üzerinden de vatandaşlara, kapılarının önüne bir kap mama bırakmaları çağrısında bulundu.

ÇAĞRI MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, olumsuz bir durumla karşılaştıklarında 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni haftanın 7 günü 24 saat arayabiliyor. Çağrı Merkezine iletilen, ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi tüm acil durumlar, 7/24 kayıt altına alınıyor. Vatandaşların talepleri derhal ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor.