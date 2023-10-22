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Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Yeni Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açıldı

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Gaziosmanpaşa Küçükköy'de Yeni Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de tamamlanan Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu proje, "Yüzme bilmeyen kalmasın" kampanyası kapsamında 7,5 milyon çocuğa yüzme öğretme amacını taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de tamamlanan Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu proje, "Yüzme bilmeyen kalmasın" kampanyası kapsamında 7,5 milyon çocuğa yüzme öğretme amacını taşıyor.

Bu özel açılışta, Bakan Bak’ın yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Kaymakamı İskender Yönden ve birçok sporcuyu da aralarında gördük.

Bakan Bak'tan Açıklamalar

Açılışta konuşan Bakan Bak, "Tesislerimizi artırma noktasında yoğun çaba harcıyoruz. Yüzme bilmeyen çocuk bırakmamak için Türkiye genelinde birçok tesisin temelini atıyoruz. Spor konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Onun önderliğinde gençlerimize spor olanakları sunuyoruz. Türkiye, modern spor tesisleriyle adından söz ettiriyor. Bu avantajlarla, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber ev sahipliği yapma fırsatını yakaladık," dedi.

Gençlere Sporla Uyuşturucudan Uzak Durma Çağrısı

Bakan Bak, uyuşturucunun gençler için büyük bir tehlike olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın bu tesislerde spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz. Spor, gençlerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu katkılar sağlar. Uyuşturucu kullanımının yarattığı olumsuz etkilere karşı spor, en büyük kalkandır. Her genç, toplumumuz için bir değerdir. Bu tesisler, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruma amacı güdüyor," ifadelerini kullandı.

Sporun Faydaları ve Devam Eden Projeler

Bakan Bak, "Spor yapan gençler, daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Bu, hem bireysel sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Türkiye'de spor anlamında büyük bir devrim yaşanıyor. Gençlerimizi farklı spor branşlarına yönlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, tesis ve malzeme dağıtımı gibi birçok projeye imza atıyoruz. Gençlerimizin sporla iç içe olması, kültürel gelişimlerine de katkı sağlar. Gaziosmanpaşa gençleri için bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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