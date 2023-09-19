Gaziler Günü Dolayısı ile Kartal'da Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunuldu

"19 Eylül Gaziler Günü" törenleri kapsamında Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı düzenlendi. Katılımcılar arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanı Dr. Mühendis Albay Cihat Eryiğit, siyasi parti başkanları ve gaziler yer aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verilmesinin yıl dönümünde, Kartal Atatürk Anıtı’nda çelenk sunum töreni gerçekleştirdik. 19 Eylül Gaziler Günü’nde tüm şehit ve gazilerimizi, saygı ve rahmetle anıyorum.” İfadelerini kullandı.

Atatürk Anıtı’na sırasıyla çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Törenden sonra gazilerle sohbet ederek törene katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, alanda bulunan lise öğrencileriyle de bir araya geldi.