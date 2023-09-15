  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kadıköy
  4. Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki maçları Kalamış’ta

Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki maçları Kalamış’ta

Yayınlanma:
Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki maçları Kalamış’ta
Son Avrupa Şampiyonu ve Dünya 1 numarası Filenin Sultanları, elemelerdeki ilk maçında 16 Eylül Cumartesi saat 07.00’de Porto Riko ile karşılaşacak.

Son Avrupa Şampiyonu ve Dünya 1 numarası Filenin Sultanları, elemelerdeki ilk maçında 16 Eylül Cumartesi saat 07.00’de Porto Riko ile karşılaşacak.

filenin-sultanlarinin-olimpiyat-yolundaki-maclari-kalamista-1.jpeg

Filenin Sultanları, şampiyon tamamlayarak dünya 1 numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi’nin ve altın madalyaya uzandığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın ardından bu kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için parkeye çıkıyor. Kadıköy Belediyesi, 2023 yılında üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluk kazanan ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maçlarını Kalamış Atatürk parkında kurulan 4 büyük dev ekranda canlı yayınlamıştı. Sporseverler, tarihi başarılara imza atarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın olimpiyat oyunları yolunda oynayacağı maçları da yine Kadıköy’de takip edecek.

filenin-sultanlarinin-olimpiyat-yolundaki-maclari-kalamista-2.jpeg

Kalamış Atatürk Parkı’na 4 dev ekran kuruluyor

Filenin Sultanları’nın 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde oynayacağı maçların tamamı Kalamış Atatürk Parkı’nda kurulan dev ekranlarda izlenebilecek. Olimpiyat yolundaki elemelerde B grubunda mücadele edecek olan ay yıldızlı ekip, ilk maçına 16 Eylül Cumartesi saat 07.00’de Porto Riko karşısında çıkacak. Son Avrupa Şampiyonu ve Dünya 1 numarası Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları biletini almak için grup etabında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Kadıköylüler, Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki mücadelesini Kalamış Atatürk Parkı’nın 4 farklı noktasına kurulan dev ekranlardan izleyebilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İstanbul
Sarıyer'e yeni meydanlar geliyor
Sarıyer'e yeni meydanlar geliyor
10.Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor
10.Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor
Kartal'da Çevre ve İnsan Odaklı Uygulama
Kartal'da Çevre ve İnsan Odaklı Uygulama
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli BM'de 3.kez konuşacak
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli BM'de 3.kez konuşacak
Emekliler Lokali’ne Ziyaret
Emekliler Lokali’ne Ziyaret
Beykoz Sahilindeki 40 Yıllık Sorun Çözüldü
Beykoz Sahilindeki 40 Yıllık Sorun Çözüldü
İstanbul'da silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı
İstanbul'da silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı