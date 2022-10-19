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“FİKİRTEPE’DE KANGREN DEVAM EDİYOR”

Kadıköy Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Fikirtepe’de meydana gelen yangın ile ilgili “Kadıköy Belediyesi’nin bölgede iskân verme, ruhsat verme ve proje denetleme yetkisi yok” dedi.

İSTANBUL 19.10.2022, 14:36
“FİKİRTEPE’DE KANGREN DEVAM EDİYOR”

Kadıköy Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın katıldığı meclis toplantısı, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla 17 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. 2023 yılı için performans esaslı bütçe tasarısı, maddeler hâlinde okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada bütçe oy çokluğuyla meclisten geçti.

“BARTIN’DA YAŞANAN KAZA DEĞİL, İŞ CİNAYETİ”

Bütçe sunumuna başlamadan önce Fikirtepe’de meydana gelen patlama ve yangın hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı “2023 bütçe sunumuna geçmeden önce hafta sonu Bartın’da ‘kaza’ olmayan, bir ‘iş cinayeti’ nedeniyle hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Şu an hastanede tedavi gören bütün yaralıların da sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Konuşmamın başında ‘iş cinayeti’ dedim bir ‘kaza’ demedim. Çünkü artık alışa gelmiş bir şekilde ‘iş kazası’ adı altında sürekli hale gelen bu olayları kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye’de her yıl, her ay, her hafta bir maden kazası oluyorsa bunun adı ‘kaza’ değil, ‘cinayettir’ dedi. Konuşmasında geçen hafta Fikirtepe Mahallesi’nde meydana gelen patlamaya da değinen Başkan Odabaşı ikisi yabancı uyruklu birisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üç can kaybının olduğunu söyleyerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diledi. 

15 Ekim Cumartesi günü Fikirtepe Mahallesi’ndeki bir gökdelende çıkan yangınla ilgili de konuşan Başkan Odabaşı Fikirtepe Mahallesi’nde herhangi bir yetkisinin olmadığını söyleyerek “Cumartesi günü yine Fikirtepe’de yeni bitmiş bir binada yangın çıktı. Bizi sevindiren tek husus herhangi bir can kaybının olmaması, yaralının olmaması oldu. Orada evleri zarar gören tüm komşularımıza, tüm evi yananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kaza ile ilgili olarak ne yazık ki Kadıköy Belediyesi’nin o bölgede iskân verme, ruhsat verme ve proje denetleme yetkisi yok” dedi. 

“FİKİRTEPE’DE KANGREN DEVAM EDİYOR”

Sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Odabaşı: “Eğer yeni bitmiş bir binada böyle bir yangın çıkıyorsa bunu denetlemeyen bunu göz ardı eden bunu gözden kaçıran her kimse veya hangi kuruluşsa o sorumluların cezalandırılması için elimizden gelen bütün hukuki çabayı yapacağımızı buradan duyururum. Fikirtepe’de bir kangren hala devam ediyor. İnsanlar evlerine sahip olabilmek için bir mücadele içerisindeler. Bu sefer evlerini teslim aldıktan sonra o evin içerisinde huzurla güvenlikli bir şekilde yaşamaları noktasında sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim, Merdivenköy mahallelerindeki kentsel dönüşümün ne boyuta geldiğini de bu yangın bir kez daha ortaya koydu. Her iki yangının söndürülmesi sırasında gösterdikleri çabadan dolayı İstanbul İtfaiyesi’ni bir kez daha tebrik ediyor, Kadıköy Belediyesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 2 milyar 450 milyon 

Kadıköy Belediyesi 2023 yılı için performans esaslı bütçe tasarısı maddeler halinde 2 milyar 450 milyon TL olarak oylamaya sunuldu. Oylama oy çokluğuyla kabul edildi. Odabaşı bütçeye ilişkin de şunlar söyledi: “2023 yılı bütçemizi 2 milyar 450 milyon Türk Lirası olarak belirlemiş durumdayız. Bütçemizin müdürlüklere göre dağılımında ilk üç sırada Fen İşleri Müdürlüğü, Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yer alıyor. Bütçemizin hazırlanmasında ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma ve her şeyden önce ilham kaynağımız olan Kadıköylülere meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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