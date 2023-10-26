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Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma

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Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma
İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, dinlerin ve kültürlerin kucaklaştığı bir yerdir. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz için şehrin tarihi camileri, duygu birliği oluşturarak Fetih suresini okudu.

İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak, dinlerin ve kültürlerin kucaklaştığı bir yerdir. İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz için şehrin tarihi camileri, duygu birliği oluşturarak Fetih suresini okudu.

Diyanet İşleri ve Milli İrade Platformu'nun Ortak Çabası

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önderliğinde ve Milli İrade Platformu'nun katkılarıyla İstanbul'daki camilerde Filistin'e destek amacıyla özel bir dayanışma programı hayata geçirildi.

Tarihi Camilerde Duygusal Anlar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Taksim ve Büyük Çamlıca gibi İstanbul'un en prestijli camilerinde yatsı namazı öncesi sela sesleri yankılandı. Bu özel andan önce ve sonrasında cami cemaati, Filistinli kardeşlerimiz için bir araya geldi.

Dua ve Fetih Suresi Okuma

Bu özel programda, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden masum Filistinliler için Fetih suresi okundu ve ardından gözyaşları içinde dua edildi.

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