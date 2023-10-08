Feminİstanbul: Kadın Şiir Festivali'nde İoanna Kuçuradi ve Şeyma Alakuş'un Onur Ödülleri

Cumhuriyetin ilk yüzyılında kadın ve şiir temasıyla oluşturulan 'Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir' manifestosuyla düzenlenen yedinci Uluslararası Kadın Şiir Festivali, bu yıl da kadın haklarına odaklanarak düzenlendi. Festival, 15 ülkeden gelen yaklaşık 100 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleşti.

Ünlü yazar ve düşünür İoanna Kuçuradi ile Kahramanmaraş depreminde fedakarca hizmet veren hemşire Şeyma Alakuş, onur ödüllerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; TBMM 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış seremonisi Agon Dans Grubu'nun gösterisiyle başladı. Dans grubunun gösterisi izleyenler tarafından beğeniyle izlendi.

“Kadın Mücadelesini Şiirle Buluşturuyoruz”

Gecenin devamında onur ödüllerinin töreni gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptı. Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Kadınların hayatın her alanında karşılaştığı sorunları, şiirle anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şiirin gücü büyük olsun. Şiirin ve sanatın birleştirici gücünü de burada yaşıyoruz. Şiirdeki ve Kartal’daki dostluğumuzun duygusunun aynı olduğunu yakalıyoruz. Bugün burada, İran’daki dostlarımızın duygularını dinlerken, ‘Evet bu duyguları biz de yaşayabiliyoruz’ diyoruz. Bunların temelinde de her anlamda kardeş olduğumuzu hatırlıyoruz. Kadın mücadelesini şiirle buluşturan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bir Şiiri Şiir Yapan, Onun Sesidir”

Yazar ve düşünür İoanna Kuçuradi, onur ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı. 87 yaşındaki yazar törende yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, şiirle ilgili düşüncelerini paylaştı. ‘Bir şiiri şiir yapan, onun sesidir’ diyen yazar, şiir sanatıyla alakalı düşüncelerine şöyle devam etti; “Bu sesin iletilmesini etkileyen, görsel biçim veya nakarat gibi şeyler, biçimsel öğeler olmadığı tartışılabilir. Şiir içindeki bazı kurallar, şiirin kulağa hoş gelmesini sağlar. Sesle anlatmak istediğim, müziksel şiirdeki uyum değildir. Bu ses, ölçüsüz ve uyaksız şiirlerde de bulunur.” Yazar Kuçuradi, konuşmasının devamında tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gecede, onur ödülünün sahibi olan bir diğer isim, Kahramanmaraş merkezli depremde, bir hastanede deprem esnasında hasta çocukları canı pahasına kurtararak, tüm kamuoyunun takdirini kazanan hemşire Şeyma Alakuş oldu. Alakuş, ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve TBMM 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un elinden aldı. Hemşire Alakuş, konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, kadın gücünün önemine dikkat çekti.

Gecenin devamında, festivale katılan şairler sırayla sahne alarak kaleme aldıkları şiirlerini seslendirdi. Programında devamında, müzik grubu Samida, yaklaşık 1 saat boyunca sevilen halk şarkılarını seslendirdi. Samida grubunun sahne performansı, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Şairler Neyzen Tevfik Meydanı’nda

7. Uluslararası Kadın Şiir Festivali Feministanbul’un bir diğer programında ise, şair ve edebiyatseverler Neyzen Tevfik Meydanı’nda bir araya geldi. Etkinlikte, şairler kendi kaleme aldıkları şiirleri seslendirdi. Okunan şiirler, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.