Fatih'teki Dairede Meydana Gelen Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Fatih'te bulunan bir konutun yangından zarar görmesi, bölge sakinlerini ve yetkilileri harekete geçirdi. Bu talihsiz olay, kısa sürede müdahale edilmesine rağmen maddi hasara yol açtı.

Yangının Sebebi Henüz Net Değil

Sümbül Efendi Mahallesi'nde yer alan Kemancı Siteleri Sokak'taki dört katlı bir binanın zemin katında beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangının tam olarak neden çıktığı konusunda bir bilgi henüz verilmedi. Bu tür olaylarda, yangının nedeni genellikle detaylı bir inceleme sonrasında ortaya çıkar.

Yetkililer Olay Yerine Hızla Ulaştı

Bölgeden gelen ihbarı değerlendiren yetkililer, hemen olay yerine müdahale etmek için itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, yangın diğer dairelere sıçramadan başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Dairenin Durumu ve Kiracıları

Yangın sonrası büyük bir hasar alan dairede, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı belirtildi. Ancak, yangın sırasında evin boş olduğu bilgisi alındı. Yangın nedeniyle bu daire şu an için kullanılamaz bir durumda bulunmaktadır.