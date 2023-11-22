  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Yayınlanma:
Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Fatih'te dron destekli denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini dronla denetledi.

Fatih'te dron destekli denetimde yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini dronla denetledi.

Yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

Denetimler sırasında 1979 lira ceza kesilen sürücülerden Mustafa Yazıcı, kurallara uyduğunu ancak yayayı görmediğini belirterek, itirazda bulundu.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
Çatalca'da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Çatalca'da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İETT yöneticilerinden etkili saha denetimleri
İETT yöneticilerinden etkili saha denetimleri
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak