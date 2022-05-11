Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.İlk belirlemelere göre, 6 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanıyor.