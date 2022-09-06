Fatih'te İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı
İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
İSTANBUL 06.09.2022, 20:51
Kennedy Caddesi Yenikapı mevkisinde 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsü, iddiaya göre fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak önündeki araçlara çarptı.Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü trafik akışına kapatılan Kennedy Caddesi'ndeki ulaşım, yol temizleme çalışmasının ardından normale döndü.
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