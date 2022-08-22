Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı kişi yaralandı
Fatih'te İETT otobüsünün yol kenarında yürüyen yaya çarptıktan sonra yoluna devam ettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Topkapı Sulukule Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi yaralanırken, kazayı fark etmeyen İETT sürücüsü yoluna devam etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
"Arkasından bağırdık"
Kazayı gören esnaf Osman Yanık, yaptığı açıklamada, "Herhalde yayayı fark etmedi. Yaya, direkle otobüs arasında sıkıştı. Ondan sonra devam etti, gitti. Biz arkasından bağırdık. Bağırdıktan sonra ilerde durdu, seslendik hiç bakmadı bile. Yayayı biz aldık, elini yüzünü yıkadık, kolu falan incinmişti. Polisleri aradık. Allah'tan hayati bir tehlikesi yok, şükürler olsun ama şoför arkadaş hatalıydı bizce." diye konuştu.
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