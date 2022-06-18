Fatih'te emniyete ait depoda yangın
Fatih'te, emniyete ait bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İSTANBUL 18.06.2022, 20:45
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Sevgi Sokak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İtfaiyenin depoda başlayan yangına müdahalesi sürüyor.
Söz konusu depoda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin tutulduğu öğrenildi.
Olay yerine çıkan tüm sokak ve caddeler trafiğe kapatılırken güvenlik önlemi alındı.
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