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Farkında mısınız, zehirleniyoruz!
İSTANBUL 09.01.2023, 10:25 09.01.2023, 10:28
Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, dün saat 09.33’de Üsküdar, Bahçelievler’de çekildi. Bu fotoğrafın çekildiği saatlerde hava kirliliği 82 idi. Ancak aynı bölgede gece saat 04.00’de 118 idi. PM 2.5 olarak adlandırılan kirlilik şöyle açıklanıyor: “Akciğerlere ve kan dolaşımına girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zorunlu olmadıkça dışarıya maskesiz çıkmayın!” Nedeni ne diye araştırdığımızda soba ve benzeri ısınma araçlarının kullanılması. Hava kirliliği sağlık sorunlarını peşinden getirecek gibi. Ekonomi böyle bir şey... (Fotoğraf: YeniGün / Özel Haber)
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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