Ezo Sunal, Kartal Belediyesi Kreşinde Alerjik Çocuklarla Buluştu

. Genellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde görülen bir deri hastalığı olan atopik dermatite dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Kartal Belediyesi Mevhibe İnönü Alerjik Çocuklar Kreşi’nde yapıldı. Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve Bioderma işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ezo Sunal çocuklarla bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi.

Televizyon ekranlarında ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ programı ile hafızalarda yer edinen Ezo Sunal’ın konuk olarak katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşin işleyişi ile ilgili bilgi veren Başkan Yardımcısı Aydın, kreşe devam eden çocukların aldıkları eğitim nedeniyle şanslı olduklarını vurguladı. Çocukların her türlü ihtiyaçlarının Kartal Belediyesi tarafından karşılandığını ifade ederek, çocukların ilkokula iyi hazırlanmalarının hedeflendiğini söyledi. Kartal Belediyesi’nin kreşler konusunda öncü olduğunu, alerjik çocuklara uygun olarak hizmet veren Mevhibe İnönü Kreşi’nin de bir ilk olduğunu belirtti. Kreşlerin devlet politikası içinde yer almasının önemine vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmasının ardından Bioderma firmasının yetkilisi Melis Aytaş mikrofonu devralarak Atopik Dermatit Günü ile ilgili bilgi verdi. Aytaş, 6 yıldır bu konuda farkındalık yaratmak için Alerji İle Yaşam Derneği ile birlikte çalışma yürüttüklerini kaydederek, atopik dermatit alerji sorunları yaşayan insanların neler yaşadığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çocukluk çağlarında bu rahatsızlığı yaşayan bireylerin neler yapması gerektiğine yoğunlaştıklarını ve bu amaçla ‘Eğer Bilseydin’ başlığı altında bir kampanya yürüttüklerini belirterek, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen Ezo Sunal, çocuklarla birlikte eğlenceli dakikalara imza attı. Şarkılar ve danslar ile çocukların gönlünü fetheden Sunal, yaklaşık 1 saat boyunca pek çok şarkıyı çocuklarla birlikte seslendirdi. Alerjik çocukların bulunduğu bir kreşte bulunmaktan ve onlarla eğlenmekten dolayı ayrıca mutlu olduğu ifade eden Sunal, Kartal Belediyesi’ne de teşekkür etti. Etkinlik kreş çocuklarına oyuncakların hediye edilmesiyle son buldu.