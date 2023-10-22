Eyüpsultan'daki Silah Ticareti Operasyonunda Şüpheliler Yakalandı

Eyüpsultan'da yaşananlar sonrası güvenlik güçlerimiz büyük bir başarıya imza attı. Jandarma ekipleri, silah ticareti yapma eyleminde bulunan 6 bireyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ruhsatsız Silah Satışı ve Jandarma'nın Harekete Geçişi

Jandarma'nın kulağına, bazı kişilerin yasa dışı yöntemlerle ruhsatsız silah temin edip bu silahları sosyal medya üzerinden pazarladığı bilgisi geldi. Bu ciddi bilgi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen olayı araştırmaya başladı.

Takip ve Hedef: Ruhsatsız Silahlar

Bu şüphelileri takip eden jandarma ekipleri, uzun süren gözlemleri sonucunda, bu ruhsatsız silahların Eyüpsultan bölgesinde 3 farklı adreste saklandığını keşfetti. Bu bilgi, operasyon için gereken son itici güç oldu.

Operasyon Başarısı ve Şüphelilerin Yakalanması

Silahların hareket halinde olabileceği bilgisini edinen jandarma ekipleri, bu adreslere operasyon düzenledi. Bu operasyon esnasında B.D, Ç.A, H.H, B.A, A.O. ve Ö.A isimli şahıslar yakalandı. Bu bireylerin bulundukları konumlar ve taşıdıkları araçlarda yapılan aramalarda 32 ruhsatsız tabanca, 26 pompalı av tüfeği, 32 şarjör ve 128 fişek ele geçirildi.

Silahların İncelenmesi

El konulan silahlar, detaylı bir inceleme ve analiz için İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu silahların kökeni, kullanımı ve potansiyel tehlikeleri üzerinde derinlemesine araştırmalar yapılacaktır.

Adliyeye Sevk

Bu büyük operasyonun sonrasında, gözaltına alınan 6 şüpheli, yasal işlemler için adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçlerimizin azmi ve başarısı sayesinde, Eyüpsultan bölgesindeki potansiyel bir tehlike daha engellenmiş oldu.