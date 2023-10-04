Eyüpsultan'da Sokak Hayvanları Ambulansı mahallelerde

Veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile vatandaşların sahibi bulunduğu minik dostlar için hizmeti ayaklarına kadar götürüyor.

İlçede yaşayan hayvansever vatandaşlarımızın sahibi oldukları can dostlar için sahaya inen veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile 2 – 3 Ekim tarihlerinde Akşemsettin Mahalle Muhtarlığı önünde görev aldı.

Veterinerler burada, hayvansever vatandaşların getirdiği minik dostları tamamen ücretsiz olarak büyük bir titizlikle muayene ettiler, aşılarını yaptılar. Gerek görülen durumlarda minik dostlara tıbbi müdahalelerde bulundular.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek şunları söylediler:

“Evlerimizde beslediğimiz minik dostlarımızın bizim için çok büyük önem taşıyor. Onların bu bakımları normalde bizler için çok maliyetli oluyor. Ama belediyemiz sağ olsun bizim için ücretsiz olarak bu hizmeti veriyor. Bu uygulama için öncelikle Belediye Başkanımız Deniz Köken beye çok teşekkür ediyoruz.”

5 – 6 EKİM TARİHLERİNDE BARIŞ MANÇO PARKI ÖNÜNDE OLACAK

Sokak Hayvanları Ambulansı 5 – 6 Ekim tarihlerinde ise Barış Manço Parkı önünde hizmet verecek. Burada da yine vatandaşların sahibi bulunduğu minik dostlara aşıları yapılacak, muayeneleri yapılacak.