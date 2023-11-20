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Eyüpsultan’da Serdar Tuncer’le şiir dolu gece

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Eyüpsultan’da Serdar Tuncer’le şiir dolu gece
Eyüpsultan Belediyesi birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleri, söyleşi ve sohbet programlarına devam ediyor. EKSM’de düzenlenen Şiir Akşamları’nda yazar, şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer Eyüpsultanlılara şiir dolu bir gece yaşattı.

Kültür sanat sezonunun açılmasıyla birlikte her ay edebiyat dünyasının değerli isimlerini, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Eyüpsultanlılarla buluşturan Şiir Akşamları’nın konuğu yazar, şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer oldu.

ŞİİRDEN KISSADAN HİSSELERE

Selahattin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Tuncer, edebiyat dünyasının sevilen şairlerinden ve kendi şiirlerinden oluşan bir seçki sunarken, kıssadan hisseler ve keyifli sohbetiyle şiir severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Serdar Tuncer, Mehmet Akif İnan’dan “Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde”, Hz. Mevlana’dan “Etme”, Yunus Emre’den “Bana Seni Gerek Seni”, Niyazi Mısri’den “Bizi Anlayan” şiirlerini ve izleyicilerden gelen istek doğrultusunda, “Sır ve Hızır”, “Ağladım” gibi sevilen şiirlerini de seslendirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ve çok sayıda şiir severin katıldığı gecede Başkan Deniz Köken, Tuncer’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Eyüpsultan Şiir Akşamları’na Aralık ayında Dursun Ali Erzincanlı konuk olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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