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Eyüpsultan'da Güz Kampı kayıtları başlıyor

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Eyüpsultan'da Güz Kampı kayıtları başlıyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in Eyüpsultan'ın Karadeniz’e kıyısı bulunan, Çiftalan Köyü sahilinde hayata geçirdiği Eyüpsultan Gençlik Kampı’nda Güz Kampı kayıtları başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçe okullarındaki 11. ve 12. sınıflara özel olarak düzenlediği Güz Kampı’nda gençler mavi ve yeşilin buluştuğu kamp alanında sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşayacaklar.

SPOR ALANLARINDAN SANAT VE BECERİ ATÖLYELERİNE

Spor alanları, sanat ve beceri atölyeleri, çeşitli etkinlik alanları, macera parkıyla öğrencilerin keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri Güz Kampı’na erkek öğrenciler 13 - 15 Kasım, kız öğrenciler ise 17 – 19 Kasım tarihleri arasında katılabilecek. Güz Kampı’na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ile en yakın merkeze velisi ile birlikte gelerek formu doldurması gerekiyor.

Kampa gidiş tarihlerinde otobüsler saat 10:00'da belediye önünden hareket ederken dönüşler ise saat 19.00’da yapılacak.

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