Eyüpsultan'da Cumhuriyet'in 100. yılında gençlik yürüyüşü

Eyüpsultan Belediyesi, Kurt Kemeri’nde “29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü” düzenledi. Cumhuriyet’in ilanının 100. yılına özel düzenlenen yürüyüş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla 29 Ekim pazar günü sabah 10:00 ile 12:30 saatleri arasında Kurt Kemeri’nde gerçekleştirildi.

“HER ORTAMDA HER KESİMDEN VATANDAŞLA KUTLUYORUZ”

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken, cuma gününden itibaren Cumhuriyetin 100. yılını her ortamda, her kesimden vatandaşla birlikte kutladıklarını ifade ederek, “Bugün de sabah gençlerimizle birlikte Kurt Kemeri’nde güzel bir yürüyüş yaptık. Kutlamalara devam ediyoruz. Bugün Alibeyköy’de, Eyüpsultan Meydanı’nda, Rami’de ve Kemerburgaz’da kutlama programlarımız var. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda çay ve simit ikramları yapıldı.

Tüm Eyüpsultanlıların davetli olduğu yürüyüş için ilçenin farklı noktalarından Kurt Kemeri’ne servis araçları kaldırıldı.