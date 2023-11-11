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Eyüpsultan'da Atatürk Saygıyla Anıldı

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Eyüpsultan'da Atatürk Saygıyla Anıldı
Eyüpsultan Belediyesi personeli, vefatının 85’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi personeli, vefatının 85’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için belediye hizmet binası önünde toplanan Eyüpsultan Belediyesi personeli, saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi siren sesleriyle birlikte saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunun ardından ise tüm personel hep birlikte İstiklal Marşı okudu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi’nde bayrak ve flamalar yarıya indirildi.

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