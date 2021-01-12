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Eyüpsultan esnafına maddi destek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yüzünden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tedbir amaçlı bazı işyerleri kapatıldı, bazı işyerleri ise paket servis yapıyor.

Eyüpsultan esnafına maddi destek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafın yanında olup nakdi destek veriyor.

Eyüpsultan’da dükkanını kapatmak zorunda kalan kahvehane, kıraathane, çay ocağı gibi iş yeri işleten esnaf ile servis şoförleri, kırtasiye, kafeterya, lokanta, paket servis ya da çay servisi yapan esnafa destek Başkan Deniz Köken’den geldi.

İŞ YERLERİ KAPALI OLANA 1.000 TL, PAKET SERVİSİ YAPANA 500 TL

Başkan Deniz Köken pandemi döneminde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa 1.000 TL, dükkanı açık olup paket servis yapan esnafa ise 500 TL nakdi yardımda bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz KökenIstanbul Haberleri
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