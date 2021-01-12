Eyüpsultan esnafına maddi destek Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yüzünden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tedbir amaçlı bazı işyerleri kapatıldı, bazı işyerleri ise paket servis yapıyor.

12 Ocak 2021 Salı 14:22