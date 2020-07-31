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Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi

Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi.

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi.

İlçedeki 5 kurban satış, 15 kurban kesim alanını denetleyen ekipler, hastalık tespit edilen 3 hayvanı itlaf etti.

Ayrıca, satıcılara ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kesim ve satış alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler:
DenetİmEyüpsultanKURBANLIK
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