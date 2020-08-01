Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs survivor salgın corona
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır
Ayasofya'nın ibadete açılması bayram sevincimizi...
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına...
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı 6 terörist hava harekatıyla...

Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

Eyüpsultan'daki kurban kesim alanlarında yaşanan aksaklığa, vatandaşlar tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de belediye tarafından belirlenen yerlerde kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Alandaki kurban kesim işlemlerini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da dışarıdan kasap getirerek kurbanlıklarını kesti. Alandaki vatandaşların bir bölümü de belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. 

Daha sonra kurban kesim alanına gelen belediye görevlileri, yaptıkları anonsla aksaklıklardan dolayı özür dileyerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı söyledi.

Yoğunluğun azaltılması için belediye ekiplerince kasap takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.