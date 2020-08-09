Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor korona koronavirüs corona
Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz
Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize...
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları 1,3 kat arttı
Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme...
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor
Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman...
2023’e giden süreçte somut hedefler belirledik
2023’e giden süreçte somut hedefler...
Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlardan Irak sınır hattındaki birliklere denetleme
Milli Savunma Bakanı Akar ve...

Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesine ilişkin, "Şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı." dedi.

Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü

 Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Kağıthane istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.   Eyüpsultan Kaymakamı Kara, çöken üst geçitte incelemelerde bulundu

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidinde meydana gelen çökmenin ardından olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. 

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kara, şunları söyledi:

"Üst geçidin çökmesi dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Metro inşaatına çok büyük bir zarar vermediğini memnuniyetle öğrendim. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın başka bir yoldan sevk edilerek trafiğin kontrol edilmesi konusunda arkadaşlar önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbir alındı."

Bir gazetecinin "Kazanın neden kaynaklandığı belli mi? Sağ tarafta bir inşaat çalışması var?" sorusu üzerine Kaymakam Kara, "Bu tabii araştırma konusudur. İlgililer sebeplerini sonuçlarını araştırmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.