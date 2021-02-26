Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın masumlar apartmanı nerede çekiliyor
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik...
Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum
Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini...
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila...
ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı
ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara...
36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı
36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı...

Eyüpsultan'da düzenlenen öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Eyüpsultan Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği öykü yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Eyüpsultan'da düzenlenen öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

2023 Eğitim Vizyonu perspektifiyle, öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artırmak, düşünce dünyalarına özgün bir yaklaşımla katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Eyüpsultan Belediyesi’nde gerçekleşti.

Ödül törenine Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Biltes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Can Uysal ile dereceye giren öğrenciler ve veliler katıldı. 

İLÇEDEKİ DİL OKULLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Başkan Deniz Köken, dil okullarının sayısını artıracağını söyleyerek “Biz Eyüpsultan’da herhangi bir liseden mezun olan çocuğun dil sorunu olmasın istiyoruz. Bu konuda Biltes zaten uzman. Hem onlardan da destek alacağız hem de ilçedeki dil okullarının sayısını artıracağım. Bu öykü yarışmasını bir daha ki seneye İngilizce yapacağız. Yarışmaya katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

YARIŞMAYA YAKLAŞIK 3 BİN ESER KATILDI

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan yarışmaya, ilçede bulunan okullardan yoğun katılım oldu.

Öğrenciler tarafından yazılan yaklaşık 3 bin eser yarışmada kurul tarafından değerlendirmeye alındı. 

Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmanın, ilkokul öğrencileri için konusu “Benim Kahramanım”, ortaokul öğrencileri için konusu “Doğa İçin Yaz” ve lise öğrencileri için konusu “Merhamet" oldu. Yarışmada ilk üçe girenlere tablet, ilk 30’a girenlere ise bir yıllık İngilizce kursu ödülü verildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiIstanbul HaberleriBelediye Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.