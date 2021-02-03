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Eyüpsultan Beyaz Masa, Ocak Ayında 3 Bin 491 Talep ve Şikayeti Çözüme Kavuşturdu

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Masa birimi, Ocak ayında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri çözüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcadı.

Eyüpsultan Beyaz Masa, Ocak Ayında 3 Bin 491 Talep ve Şikayeti Çözüme Kavuşturdu

Vatandaşlardan gelen talepleri ivedilikle ilgili birimlere ileten Beyaz Masa yetkilileri, vatandaşların şikayetlerinin çözümünde ön sırada yer alıyor. Beyaz Masa Çağrı merkezi Ocak ayında gelen 4 bin 612 talep ve şikayetin 3 bin 491’ini çözüme kavuşturdu.

Her çağrı ve taleple tek tek ilgilenerek, ilgili birimlere aktaran Beyaz Masa birimine Ocak ayında gelen talep ve şikayetler arasında 7256 yapılandırma, karla mücadele ve tuzlama (Ara arter) işlemi, yaralı/hasta ve acil müdahale, asfalt yol bakım/onarım işlemi, apartman ve komşu denetim işlemi (Gürültü, tadilat) ilk 5 sırada yer aldı.

Ocak ayında Beyaz Masa’ya en çok gelen talep, şikayetlerin çözüme kavuşma oranları ise şu şekilde oldu.

1- Yapılandırma: 1131 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 679

2- Karla Mücadele ve Tuzlama İşlemi: 830 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 830

3- Yaralı/Hasta ve Acil Müdahale: 304 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 300

4- Asfalt Yol Bakım/Onarım: 156 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 70

5- Apartman ve Komşu Denetim İşlemi: 91 adet talep/şikayet. Sonuçlanan 71

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiBeyaz Masa
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