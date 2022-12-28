Eyüpsultan Belediyesi’nden işitme engellilere özel beslenme eğitimi
Eyüpsultan Belediyesi ile Medipol Üniversitesi işbirliğiyle işitme engellilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi.
Eğitim Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.
TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATILDI
Yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitim sırasında, işaret dili bilen beslenme danışmanı konu anlatımı yaparken yanında bulunan işaret dili eğitmeni de aynı anda tercümanlık yaptı.
Katılımcılar, interaktif bir şekilde beslenme ile ilgili tüm sorularını kendilerini anlayan bir beslenme danışmanına iletebildiler.
Bu arada eğitime katılan aileler de beslenme danışmanının anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi.
Diyetisyene gitme istekleri olan işitme engelliler, kendilerini anlayan bir diyetisyen bulamadıklarını, gittikleri diyetisyene sorularını soramadıklarını ve iletişime geçemediklerini ifade ederek, Eyüpsultan Belediyesi’nin bu eğitimi sayesinde ilk defa beslenme danışmanına doğrudan sorularını sorabilme imkanı bulduklarını ifade ettiler.
Katılımcılar, işaret diliyle anlatılan eğitimin kendileri için çok verimli geçtiğini belirttiler.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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