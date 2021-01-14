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Eyüpsultan Belediyesinden 300 Çocuğa Kışlık Kıyafet Yardımı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerine elini uzatan Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinin yaşandığı şu günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinden 300 Çocuğa Kışlık Kıyafet Yardımı

Eyüpsultan Belediyesi ve Yardımhane Derneği işbirliği ile Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda 3 – 15 yaş arası 300 çocuğa kışlık kıyafet verildi. Kıyafet yardımının yanı sıra Eyüpsultan Belediyesi tarafından ailelere maske ve kolonya dağıtımı da yapıldı.

Mont, bot, atkı, bere, eldiven, çorap takımı olmak üzere her çocuğa 6 parça kışlık giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi.

Program sonrası Başkan Deniz Köken, Yardımhane Derneği Başkanı Ahmed Faruk Subaşı’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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