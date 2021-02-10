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Eyüpsultan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine her gün 3 çeşit sıcak yemek

Eyüpsultan'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Eyüpsultan Belediyesi aşevi, her gün bin 200 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımında bulunuyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine her gün 3 çeşit sıcak yemek

Eyüpsultan Belediyesi İşletme Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliği ile her gün 280 aileye, bin 200 porsiyon yemek hazırlayan aşevi ekipleri, gün ağarmadan yemek yapımına başlıyor.

Aşevi ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için büyük bir titizlikle çalışarak, öğle ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek dağıtımı yapıyor.

BAŞTA SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Aşevi sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sınırlı kalmayıp Eyüp Devlet Hastanesi’nde nöbet tutan sağlık çalışanları için 100 kişilik kahvaltı, filyasyon ekiplerine ise 30 kişilik yemek ikramında bulunuyor.

COVİD-19 HASTALARI VE 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA SICAK YEMEK

İhtiyaç sahibi, yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan Eyüpsultan Belediyesi, durumu kötü olan ve talep eden Covid-19 hastalarına da karantina süreleri boyunca sıcak yemek dağıtıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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