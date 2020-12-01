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Eyüpsultan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Eyüpsultan Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Eyüpsultan Belediyesi, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün sıcak yemek veriliyor.

HER GÜN İHTİYAÇ SAHİBİ 270 AİLEYE SICAK YEMEK

İlçede her gün devamlı olarak 270 aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler, her eve 3 çeşit yemek bırakıyor.

KARANTİNADA BULUNAN AİLELERE DE YEMEK VERİLİYOR

Bu arada Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ailelere de talepte bulunmaları halinde sıcak yemek ikramı yapılıyor. Dönem dönem karantinada bulunan aile sayısı değişirken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bu günlerde karantinada bulunan ailelere de yemek ikramında bulunuyor.

YEMEKLER HİJYENİK ORTAMDA HAZIRLANIYOR

İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan yemekler, İşletme Müdürlüğü’ne ait Aşevi’nde, tamamen hijyenik ortamda hazırlanıyor. Burada paketlenen yemekler, ailelere ulaştırılmak üzere Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün ekiplerine veriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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