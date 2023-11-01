Evde Temizlik ekibimizle her gün farklı bir mahalledeyiz

12 KİŞİLİK TEMİZLİK EKİBİ EVLERİ KÖŞE BUCAK TEMİZLİYOR

Yaşlı ve temel ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan vatandaşların evlerinin temizliği bayramlar gibi özel günler haricinde de rutin olarak 3 haftada bir gerçekleştiriliyor. Her gün bir mahallede sahaya çıkan 12 kişilik temizlik ekibi 2’şerli gruplar halinde tespit edilen evleri köşe bucak temizliyor.

570 VATANDAŞIN EVİ, HER AY RUTİN BİR ŞEKİLDE TEMİZLENİYOR

Eyüpsultan Belediyesi saha ekipleri gün içinde 6 ile 10 arasında evi temizleyerek toplam 570 vatandaşın evine bu hizmeti götürdü. Ekipler temizliğin yanı sıra vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmelerini de sağlıyor.

“HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDILAR”

Evde temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızdan biri de görme engelli olan 65 yaşındaki Dursun Kaymakçılar. Yalnız yaşayan Kaymakçılar, temizlik hizmetinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Ben görme engelli olduğum ve sekiz ay önce eşimi kaybettiğim için ev işleri benim için zor oluyordu. O yüzden belediyemize bu hizmetinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hayatımı kolaylaştırdılar. Bu hizmeti sunan ve evlerimize kadar getiren Başkan Deniz Köken’e ayrıca teşekkür ediyorum.”

“VERİLEN BU HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Bir senedir evde temizlik hizmetinden yararlanan 84 yaşındaki Fethi Gündüz ve 82 yaşındaki eşi Şadiye Gündüz ise duygularını şunları söyledi: “Yapandan da yaptıranlardan da Allah razı olsun. Çok memnunuz. Bir senedir bu hizmetten yararlanıyoruz. Eşim yürümekte zorluk çekiyor, tuvalete bile tutunarak gidiyor. O yüzden bu verilen hizmet bizim çok işimizi görüyor. Başkanımız Deniz Köken’den Allah razı olsun.”

“ÇOK GÜZEL TEMİZLİK YAPIYORLAR”

Yalnız yaşayan 87 yaşındaki Dürdane Ülker Karahan ise “Bir senedir bu hizmeti alıyorum. Rahatsızlandığım için göğsümden ameliyat oldum. Her şeyi kendim yapabiliyorum ama kollarımdan da ameliyatlı olduğum için eşyaları yerinden oynatamıyorum. Temizlik de güç gerektiren bir iş olduğu için kendim yapamıyorum. Onun için yardım istedim, Allah razı olsun başkanımız Deniz Köken’de gönderdi. Sağ olsunlar 15 günde bir geliyorlar ve çok güzel temizlik yapıyorlar. Bu hizmetten çok memnunum” şeklinde konuştu.