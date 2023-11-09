Evde Fizik Tedavi hizmeti hastalara umut oluyor

Eyüpsultan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Evde Fizik Tedavi, yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kalan hastalara umut olurken bugüne kadar yaklaşık 150 kişi bu hizmetten faydalandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla kimseyi yalnız bırakmayan Eyüpsultan Belediyesi, Evde Fizik Tedavi hizmetiyle hastalara umut oluyor. Uygulamanın hayata geçtiği günden bu güne yatağa bağımlı, yürümekte zorlanan, kendi imkânlarıyla dışarı çıkıp tedavi olamayan yaklaşık 150 kişi bu hizmetten faydalandı.

45 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR FAYDALANABİLİYOR

Evde fizik tedavi hizmetinden yatağa bağımlı ve yürümekte zorlanan 45 yaş üstü hastalar faydalanabiliyor. Tedavi, hastanın ihtiyaç durumuna göre 5, 10, 15 seans olarak haftada 1 ya da 2 gün şeklinde uygulanırken, seanslar 40 dakika sürüyor.

İlk aşamada başvuru yapan hastanın evine gidilerek değerlendirme seansı yapılıyor. Eğer hasta fizik tedaviye uygun görülürse fizik tedavi veya ortopedi doktorundan “Evde fizik tedavi görebilir” raporunu isteniyor. Raporlar alındıktan sonra ise tedaviye başlanıyor.

HASTANIN GÜNLÜK YAŞANTISINA UYGUN EGZERSİZLER

Yatağa bağımlı, yürümekte zorlanan, kendi imkânlarıyla dışarı çıkıp tedavi olamayan vatandaşlara Evde Fizik Tedavi hizmeti verilirken, hastanın günlük yaşantısında yürümesini sağlamak, ev içinde kendi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla en uygun tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastanın ihtiyacına göre belirlenen bir tedavi yöntemi olan evde fizik tedavide elektro tedavi cihazlarıyla birlikte hastanın günlük yaşantısına uygun egzersizler yapılıyor.

“TEDAVİ ÖNCESİ YATAKTA BİLE OTURAMIYORDUM”

Evde fizik tedavi hizmetinden yararlanan kişilerden birisi de 78 yaşındaki Ayşe Önder. 11 ay önce sol tarafına felç inen ve o günden bugüne yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan Ayşe teyze, 2 aydır fizik tedavi görüyor. Fizik tedavi ile birlikte hareket kabiliyetinin arttığını söyleyen Önder, “Sürekli yataktayım, lavaboya dahi gidemiyorum. Fizik tedavi öncesi yatakta bile oturamıyordum, şimdi biraz oturabiliyorum, ayaklarımı kaldırabiliyorum. Kolum çok sızlıyordu, sızlamalar da azaldı. Belediye başkanımız Deniz Köken’den Allah bin kere razı olsun. Karyola gönderdiler, fizyoterapistim geliyor, daha ne isterim. Yürüyeceğim inşallah” diyor.

“FİZİK TEDAVİDEN SONRA ANNEM YÜZDE 50 DAHA İYİ”

Ayşe teyzenin en küçük oğlu Abdurrahman Önder ise verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor: “Annem hiç yürüyemiyordu, iki buçuk ay fizik tedaviye geldiler. Hiç sol tarafı tutmuyordu, şimdi yüzde 50 daha iyi durumda, daha da iyi olacak inşallah. Deniz Köken başkanımızdan Allah razı olsun. Çok memnunuz, bir dediğimizi iki etmediler. Ambulans gönderdiler, şu an yattığı yatağı bile Eyüpsultan Belediyesi gönderdi.”