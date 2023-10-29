Eski Kartal Belediye Başkanı Ali Duranoğlu Kabri Başında Anıldı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Ali Duranoğlu’nun eşi Melek Duranoğlu, kardeşi Zekeriya Duranoğlu, kızları Gamze ve Erva Duranoğlu, oğlu Aslan Duranoğlu, torunları, aile üyeleri ve sevenleri katıldı.

“Kartal’ın Vefasını Sunmak İçin Buradayız”

Sultanbeyli’de bulunan Osmangazi Mezarlığı’nda gerçekleşen anma töreninde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aileye baş sağlığı dileyerek “Sevgili Başkanımızın Kartalımıza belediye başkanlığı yaptığı dönemde Kartal için ürettiği hizmetler, Kartal için ortaya koyduğu çalışmalar ve değerler için Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde kendisine minnet ve şükranımızı sunuyoruz.

Kartal’ın çok daha büyük devasa bir ilçe olduğu dönemlerde görev yapan Merhum Ali Duranoğlu’nu hatırlamak ve ona saygımızı göstermek gerekiyor. Biz de Kartal Belediyesi ailesi olarak Başkanımızın Kartal'a kattıkları için, Kartal'ın vefasını ona sunmak için bugün buradayız. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet, tüm ailesine sabırlar diliyorum.” dedi.

Aslan Duranoğlu’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

Anma töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ali Duranoğlu’nun oğlu Aslan Duranoğlu ise “Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 100. yaşına giren Cumhuriyetimizin kutlandığı bugünlerde, bu ülke için bir çivi dahi çakmış ve bu dünyadan göçmüş herkese Allah rahmet eylesin. 2 yıl oldu babamızın aramızdan ayrılışı, bu geçen sürede bize onunla ilgili pek çok güzel anı aktarıldı. Babam İyi bir babaydı, iyi bir yoldaştı. Hizmet etme odaklı ilkeleri olan, ilkelerini insanlarla paylaşan, bizi de bu şekilde büyütmeye çalışan bir babaydı. Onun için her ne kadar aradan zaman geçse de biz daha dün yanımızdaymış gibi yaşıyoruz. Ona layık evlatlar olmaya çalışıyoruz. Sevgili Gökhan Yüksel Başkanımıza da bizi hiç yalnız bırakmadığı için şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz.” diyerek Başkan Gökhan Yüksel ve katılanlara teşekkür etti.

Merhum Başkan Ali Duranoğlu’nun mezarı başındaki törende daha sonra Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Emekli Müezzin Vedat Özbaş tarafından okunan dualar eşliğinde katılımcılar, merhum belediye başkanını rahmetle andı. Törenin sonunda Ali Duranoğlu’nun mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.