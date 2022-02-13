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Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, kabri başında anıldı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, vefatının 1. yılında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen programla mezarı başında anıldı.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, kabri başında anıldı

Topbaş için ilk olarak sabah namazının ardından Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

Fatih Camisi'nin haziresinde düzenlenen anma programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile bazı partililer katıldı.

Anma programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kabaktepe, Topbaş'ın İstanbul'da ve Türkiye'de iz bırakıp giden başkanlardan olduğunu söyledi.

Kabaktepe, Topbaş'ın sadece belediye başkanlığı değil ondan önce de yaptığı hizmetlerle çok güzel işlere imza attığını anlatarak, şunları ifade etti:

"Kadir ağabeyimiz, İstanbul'un ağabeyi ve beyefendisi olarak görevini en güzel bir şekilde yerine getirerek İstanbul'umuzun her alanda; sağlıkta, kültürde, eğitimde, ulaşımda, erişilebilirlik alanında, sadece Türkiye'nin değil metropoller arasında da hak ettiği değeri almasında en büyük katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu. Bu vesileyle güzel bir örneklik teşkil ettiğini de düşünüyorum."

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1945 yılında dünyaya gelen Kadir Topbaş, 2004-2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş, 13 Şubat 2021'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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