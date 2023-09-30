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Esenyurt'un Büyük Sorunu: Sokak Köpekleri

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Esenyurt'un Büyük Sorunu: Sokak Köpekleri
Esenyurt'taki Cumhuriyert Mahallesi sakinleri, saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürdükleri başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi. Nazım Hikmet Bulvarı ve çevresinde bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Esenyurt'taki Cumhuriyert Mahallesi sakinleri, saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürdükleri başıboş köpeklerin toplatılmasını istedi. Nazım Hikmet Bulvarı ve çevresinde bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Kalabalık halde dolaşan köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin bu hayvanları toplayarak sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

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Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Bahri Demir, belediye ekiplerine defalarca konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerini anlatarak, "Köpekleri seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Bir çare bulmaları lazım. Çocuklarımız için de endişe ediyoruz, saldırırlar diye korkuyoruz." dedi.

Selin Şakacı köpeklerin biran önce mahalleden toplanmasını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız okula giderken çok sıkıntı yaşıyoruz. Köpeklerin barınaklara alınmaları bu şekilde başı boş bırakılmamaları lazım." diye konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de başıboş gezen köpeklerin yoldan geçenlere saldırdığını söyledi.

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