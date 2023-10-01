Esenyurt'ta su taşkınları meydana geldi

Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle Haramidere'nin etrafındaki istinat duvarı çöktü. Esenyurt'ta, etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkılırken su taşkını meydana gelen Evren Oto Sanayi Sitesi'nin bir kısmı sular altında kaldı.

Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

İlçede, can kaybının da yaşandığı 23 Haziran 2020'de meydana gelen sel felaketinin ardından İSKİ'nin başlattığı Haramidere'deki ıslah çalışması kapsamında yapılan çok sayıda beton blok parçalanıp dere yatağına düştü.

İş makineleri, dereye bağlantısı yapılmayan beton borulardan gelen suların tahliyesi için istinat duvarının bir kısmını kırdı.

Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

İlçede Evren Oto Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda da su taşkını meydana geldi.

Taşkın nedeniyle sanayi sitesinin bir kısmı sular altında kaldı.

Siteden geçen sokaktaki yolun bir kısmında da çökme meydana geldi.