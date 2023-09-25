Esenyurt'ta Operasyon: Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde üretilip satıldığını tespit etti. Esenyurt'ta evinde oluşturduğu serada uyuşturucu üretimi için Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibi H.İ.Ş'yi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin evde sera usulü havalandırmalı doğal bir ortam kurarak Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

Evde yapılan aramada 26 kök Hint keneviri, 198,3 gram kubar esrar, 22,1 litre uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı madde, telefon ve 900 lira ele geçirildi.

Şüpheli H.İ.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.