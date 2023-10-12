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Esenyurt'ta markete saldırı

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Esenyurt'ta markete saldırı
Esenyurt'ta bir marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri markete silahla ateş etti. Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir marketin önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri silahla markete ateş etti. Şüpheliler, daha sonra kaçtı.

Esenyurt'ta bir marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri markete silahla ateş etti. Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir marketin önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri silahla markete ateş etti. Şüpheliler, daha sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Markete çok sayıda mermi isabet ettiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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