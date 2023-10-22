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Esenyurt'ta Kiralık Konut Tartışması: Ev Sahibi Kiracısını Vurdu

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Esenyurt'ta Kiralık Konut Tartışması: Ev Sahibi Kiracısını Vurdu
Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen trajik bir olay, kiralık konut piyasasının gerginliğini gözler önüne seriyor. Kira zammı konusunda anlaşmazlığa düşen ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüşerek şehrin gündemine oturdu.

Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen trajik bir olay, kiralık konut piyasasının gerginliğini gözler önüne seriyor. Kira zammı konusunda anlaşmazlığa düşen ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüşerek şehrin gündemine oturdu.

Kiralık Ev Anlaşmazlığının Detayları

23 Eylül günü, Esenyurt'ta kira meselesi hakkında görüşme yapmak amacıyla bir emlak ofisi önünde buluşan ev sahibi A.G. ve kiracı U.Y. arasında beklenmedik bir anlaşmazlık patlak verdi. Görüşmeler sırasında tansiyonun yükselmesiyle beraber, ev sahibi A.G., kiracı U.Y.'yi silahla yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Zanlının Yakalanması ve Adliye Süreci

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, saldırgan ev sahibi A.G.'yi Bağcılar ilçesinde kısa sürede yakaladı. Emniyet teşkilatının gerçekleştirdiği titiz çalışma sonrasında A.G, "kasten yaralama" suçlamasıyla adli mercilere teslim edildi. Adli süreç sonucunda A.G'nin tutuklanmasına karar verildi.

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