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Esenyurt'ta derenin istinat duvarı yıkıldı

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Esenyurt'ta derenin istinat duvarı yıkıldı
Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.

Taşkının etkisiyle derenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

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