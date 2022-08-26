Esenyurt'ta su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor

Dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ve zabıta ekipleri de sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor.

Su baskını nedeniyle sokaklarda kötü koku oluşurken, taşan deredeki su seviyesinin düştüğü ve renginin siyaha döndüğü görüldü.