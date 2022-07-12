Esenyurt'ta sel yaşanan bölgede hasarın izleri siliniyor
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel yaşanan Esenyurt'ta zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde eşyaların tahliyesi ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL 12.07.2022, 20:39
Kentte 10 Temmuz'da meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşması sonucu Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın silinmesi için çalışma yürütülüyor.Sağanak sonrası bölgedeki ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, bazı evlerden eşyaların taşınması devam ediyor.
Sokaklarda suyun çekilmesinden sonra oluşan çamur birikintileri ve kirliliğin temizlenmesi için çalışma yürüten belediye ekipleri, yıkama sistemi bulunan araçlarla yolları yıkıyor. Sel nedeniyle bozulan kaldırım ve yollarda da düzenleme çalışması yapılıyor.
Taşan Haramidere'nin çevresinde de ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor.
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