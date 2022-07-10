Esenyurt'ta meydana gelen selde can kaybı yok

Bakan Soylu, kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'taki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Su basan yerlerde boşaltma çalışmaları yapıldığını aktaran Soylu, hem vatandaşları dinlediklerini hem durumu değerlendirme fırsatına sahip olduklarını anlattı.

Bölgede yapılanları değerlendirdiklerini belirten Soylu, "Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerini su basanlara, iş yerlerini su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibarıyla bir banka şubesine açtırdık, hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamdolsun bir can kaybımız yok. Önemli olan o. Çünkü bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede yapılması gereken işler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onlar Büyükşehir Belediyesiyle değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda bu da yapılıp sona erecek. Geçmiş olsun. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler. Vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyet de yani en azından maddi mağduriyet, mübarek bayram günü karşı karşıya kaldığı diğer mağduriyeti maalesef çözemeyiz ama maddi mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar, destekler ortaya konulacak."

Bölgede çalışmalar sürüyor

Kentin birçok bölgesinde gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı.

İtfaiye, AFAD, Jandarma, polis ve zabıta ekipleri, taşmanın etkisiyle dere kenarındaki su basan birçok ev ve iş yerindeki suyu tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Sel nedeniyle yollarda kısmi çökme meydana geldiği ve kaldırım taşlarının da söküldüğü görüldü.

Belediye ekipleri çevrede temizlik yaparken, Kızılay da vatandaşlara su, çay ve kek dağıttı.

Bu arada, şiddetli yağışın etkisiyle gece vatandaşların sığındığı Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi'nin giriş kısmında biriken su da tahliye ediliyor. Camideki eşyaları dışarıya çıkaran ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, derenin yanında bulunan Kıraç-Esenyurt yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, ekiplerin araçları burada bekletiliyor.