Esenyurt'ta fiziksel engelli Muhammed'in yaptığı "Alex" tablosu çalındı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki büfeye giren hırsız, kasanın bulunduğu bölümü açamayınca depodaki bazı malzemelerle duvarda asılı eski futbolcu Alex de Souza'nın yağlı boya tablosunu da aldı.

İSTANBUL 05.06.2022, 21:13
Esenyurt'ta fiziksel engelli Muhammed'in yaptığı "Alex" tablosu çalındı

Esenyurt'ta bir büfeye giren hırsız, kasayı açamayınca depodaki bazı malzemelerle duvarda asılı engelli Muhammed Gezer'in yaptığı Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı yıldız oyuncusu Alex de Souza'nın tablosunu çaldı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi'nde fiziksel engelli Muhammed Gezer'in ağabeyi Fırat Gezer'in işlettiği büfeye 2 Haziran akşamı hırsızlık amacıyla giren şüpheli, kasanın bulunduğu bölümü açmaya çalıştı. Başarısız olan zanlı, bunun üzerine depodaki bazı malzemeleri aldı. Şüpheli, büfeden ayrılırken duvarda asılı ünlü eski futbolcu Alex de Souza'nın yağlı boya tablosunu da yanında götürdü.

Sabahleyin iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden büfe işletmecisi Fırat Gezer, durumu polise bildirdi.

"Alex de Souza'ya hediye etmek istiyordum"

Doğuştan fiziksel engelli 31 yaşındaki Muhammed Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tablosunun çalınmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tabloyu 2 aylık bir çalışma sonucu yaptığını belirten Gezer, "Çok emek verdim. Alex de Souza'ya hediye etmek istiyordum. Onu görmeyi çok istedim." dedi.

Daha önce Fenerbahçe Kulübü'ne gittiğini ve Başkan Ali Koç ile fotoğraf da çektirdiğini anlatan Gezer, "Küçüklüğümden beri Fenerbahçeliyim. Alex, temiz kalpli, dürüst bir adamdı. Bir türlü tanışamadık, olmadı. Tablo benim için önemli. Götüren kişi, eğer tekrar getirirse çok mutlu olurum. 2 ay önce yavaş yavaş çizmeye başladım. Ona olan hayranlığımı anlatmaya çalıştım. Eğer getirirse şikayetçi olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Kardeşimin başka tabloları da var ama bu en son yaptığıydı"

Kardeşinin Fenerbahçe'ye duyduğu sevgiyi anlatan Fırat Gezer, hırsızın çaldığı malzemelerin kendileri için önemli olmadığını ancak tablosu çalındığı için kardeşinin çok üzgün olduğunu söyledi.

Hırsıza tabloyu geri getirmesi çağrısında bulunan Gezer, "Bu tabloyu geri getirip, bırakırsa çok mutlu oluruz. Kardeşimin başka tabloları da var ama bu en son yaptığıydı. Çocukluğundan beri Fenerbahçe hastası." dedi.

Bu arada büfedeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kapıyı açmaya çalışması, başaramayınca da yan tarafta depo olarak kullanılan yerden elinde poşetlerle çıkması ve tabloyu da yanında götürmesi yer alıyor.

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