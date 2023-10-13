Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı

Kutlama sırasında sunulan pastada emeği olan, Güven Spor Kulübü

ailesinin değerli bireylerinden Güzel Yıl isimli Abimize ve velimiz

olan Abimize de özellikle teşekkür edildi.



Hakan Kalaycı, "Kurucu başkanı olduğum Esenler Güven Spor

Kulübü'nde bu özel günümüzde bizimle olan tüm ailemize teşekkür

ediyorum. Özellikle çocuklarımız için hazırlık yapan Melek

Bayrakbaş ve çağlar çartı abimizin değerli eşi, bu özel günde

emeklerini esirgemediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki

varsınız Güven ailesi!" ifadelerini kullandı.



Esenler Güven Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana sporun ve

gençlerin gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kulüp

olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu özel gün, kulübün ne kadar

büyük bir aile olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.