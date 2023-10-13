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Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı

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Esenler Güven Spor Kulübü Üçüncü Yılını Coşkuyla Kutladı
Esenler Güven Spor Kulübü, kuruluşunun üçüncü yılını büyükbir coşkuyla kutladı. Bu özel günde kulübün yanında olan, destekveren tüm öğrenci velilerine teşekkürlerini sunan kulübün kurucubaşkanı Hakan Kalaycı, "Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuzteşekkürler" dedi.

Kutlama sırasında sunulan pastada emeği olan, Güven Spor Kulübü
ailesinin değerli bireylerinden Güzel Yıl isimli Abimize ve velimiz
olan Abimize de özellikle teşekkür edildi.

Hakan Kalaycı, "Kurucu başkanı olduğum Esenler Güven Spor
Kulübü'nde bu özel günümüzde bizimle olan tüm ailemize teşekkür
ediyorum. Özellikle çocuklarımız için hazırlık yapan Melek
Bayrakbaş ve çağlar çartı abimizin değerli eşi, bu özel günde
emeklerini esirgemediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki
varsınız Güven ailesi!" ifadelerini kullandı.

Esenler Güven Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana sporun ve
gençlerin gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir kulüp
olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu özel gün, kulübün ne kadar
büyük bir aile olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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