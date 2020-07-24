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Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nin tabelasındaki hüsn-i hat istifinin tapudaki şekliyle yazılmasını istedi

Ayasofya-i Kebir Camii'nin tabelasındaki hattın tasarımını yapan Özçay, "Çalışmam Cumhurbaşkanımıza da ulaşmış ve takdirine mazhar olmuş. Ancak kendisi tapu kaydındaki şekliyle 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' şeklinde yazılmasını istedi." dedi.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nin tabelasındaki hüsn-i hat istifinin tapudaki şekliyle yazılmasını istedi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tabelasındaki hattın tasarımını yapan hattat Mehmet Özçay,  yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararından kendisinin fevkalade mutlu olduğunu söyledi. 

Haberi duyduktan sonra derin bir iştiyakla caminin ismini yazıp, tarihe bir not düşürmek istediğini belirten Özçay, "Bunun için hemen çalışmalara başladım." diye konuştu.

Özçay, kendisine caminin ismini yazmasıyla ilgili bir talebin gelmediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ayasofya ile ilgili celi sülüs hattıyla yaptığım ilk tecrübemi sosyal medyada paylaştım. Daha sonra Ayasofya’nın farklı isim alternatiflerini denedim ve konunun ehliyle istişare ettim. İkinci tasarımımı da dostlarımla ve sosyal medyada paylaştım. Çalışmam, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da ulaşmış ve takdirine mazhar olmuş. Ancak kendisi, ismin tapu kaydındaki şekliyle 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' şeklinde yazılmasını istedi. Ben de bu şekil üzerinde yoğunlaştım ve nihayet klasik usulde celi sülüs hattıyla hicri 1441 (miladi 2020) tarihli bu hat istifi ortaya çıktı."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tabelasında kendi imzasını taşıyan hat istifinin olmasından son derece memnun olduğunu dile getiren Özçay, "Benim için Ayasofya’yla anılmak tarifi zor bir mutluluk. Bu ancak Rabbimin lütfudur." dedi.

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