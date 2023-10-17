Engelsiz Yaşam Merkezi yeni yerinde

Yeni yerine taşınan merkezin ilk eğitim gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “En büyük hayallerimden bir tanesi, buranın bitmiş olmasıydı. Umarım evlatlarımızın huzur içerisinde vakit geçirebileceği bir yuva inşa etmişizdir” dedi.

Engelsiz bir Beylikdüzü için ilçeye yeni alanlar kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yeni yerine taşıdı. Tamamen erişilebilir olması yönüyle engelli bireylerin kullanımına uygun olarak tasarlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde atölye faaliyetleri başladı. Gürpınar Mahallesi’ne taşınan merkez içerisinde; mutfak atölyesi, bilişim atölyesi, spor salonu, 4 derslik, tematik bahçe, etkinlik alanı ve yemekhane yer alıyor. İlerleyen zamanlarda merkezde ayrıca; mutfak, spor, takı tasarım, ahşap, geri dönüşüm, dekoratif el sanatları, bahçecilik ve meyve yetiştiriciliği, ritim, resim, drama ve halk oyunları atölyelerinde öğrenciler kendilerini farklı alanlarda geliştirme imkânı bulacak.

Çalık: En büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştirdik

Yeni yerine taşınan merkezde takı tasarım, ahşap boyama ve ritim atölyelerine katılarak öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, öğrenciler ve velileriyle tek tek sohbet etti. Çalık, “En büyük hayallerimden bir tanesi, buranın bitmiş olmasıydı. Bunu da el birliğiyle gerçekleştirdik. Muazzam bir engelsiz yaşam merkezine kavuşmuş olduk. Beylikdüzü Belediyesi olarak ebeveynlerin omuzlarınızdaki yükü biraz olsun hafifletmenin derdi içerisindeyiz. Umarım evlatlarımızın huzur içerisinde vakit geçirebileceği bir yuva inşa etmişizdir. Saf ve dupduru bir enerjileri var. Karşılıksız seviyorlar. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Siz olmasanız bu bina özelliğini kaybeder, burayı özel kılan sizlersiniz” şeklinde konuştu.